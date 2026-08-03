В Новороссийске до сентября обновят дороги на кладбище «Солнечное»

На территории кладбища «Солнечное» в Новороссийске продолжаются работы по благоустройству: специалисты ремонтируют дорожное покрытие и проводят кронирование деревьев. Завершить весь комплекс мероприятий планируют в сентябре, сообщил в соцсетях заместитель главы города Рафаэль Бегляров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Работы на объекте начались 25 мая и выполняются в рамках муниципального контракта. Сейчас ежедневно на территории кладбища работают восемь специалистов, задействованы три единицы техники. Два автомобиля вывозят порубочные остатки, а специальный измельчитель перерабатывает ветки.

Кроме того, на объект уже доставлен новый бордюрный камень, который используют для укрепления дорожного покрытия. По словам Рафаэля Беглярова, работы идут в соответствии с графиком.

Ранее глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщал о планах преобразовать кладбище «Солнечное» на улице Леселидзе в мемориально-исторический комплекс. Концепция предусматривает благоустройство территории и озеленение, а итоговый вариант планируется представить на общественное обсуждение.

Кладбище «Солнечное» считается одним из исторических мест города. Здесь захоронены известные новороссийцы, среди которых архитекторы, военные, деятели культуры и науки, а также находятся десятки братских могил.

Ранее сообщалось, что в 2026 году на содержание кладбищ в Новороссийске выделили свыше 13,4 млн руб. из муниципального бюджета. Соответствующие тендеры были опубликованы в единой информационной системе «Закупки» 26 февраля. Наибольшая сумма предусмотрена для поддержания санитарного состояния кладбища «Кабахаха-3», стоимость контракта составляет 4,8 млн руб. Работы на кладбище «Кабахаха-4» обойдутся в 2,7 млн руб., а на кладбище «Мефодиевское» в Восточном районе — 1,5 млн руб.

Анна Гречко