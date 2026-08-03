В аэропорту Минвод сменился гендиректор

Исполняющим обязанности генерального директора международного аэропорта Минеральные Воды с 1 августа назначили Сергея Чалова. О кадровом решении сообщила пресс-служба аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

До этого господин Чалов с апреля 2026 года занимал пост исполнительного директора воздушной гавани, а еще ранее руководил аэропортом Владикавказа, который также входит в периметр «Новапорт Холдинга». В аэропортовой отрасли Сергей Чалов работает более 20 лет, в структурах «Новапорта» — около десяти лет. Он окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации.

Смена руководства произошла после ухода Романа Чуева, который возглавлял аэропорт Минеральные Воды на протяжении 16 лет. В пресс-службе аэропорта сообщили, что он покинул должность по собственной инициативе. Каких-либо иных причин его ухода или информации о новом месте работы пока официально не приводилось. Публичных заявлений самого господина Чуева на момент публикации также не последовало.

Фактически подготовка к смене руководства началась еще весной. В середине апреля Сергей Чалов получил должность исполнительного директора аэропорта Минеральные Воды. Тогда в компании подчеркивали, что кадровое решение должно укрепить позиции одного из крупнейших авиаузлов юга России.

Ротация руководства проходит в период масштабного развития аэропорта. В этом году воздушная гавань отметила 101 год со дня основания. За последние месяцы маршрутная сеть пополнилась новыми международными направлениями, в том числе рейсами в Стамбул и Вьетнам. Одновременно продолжается реализация крупнейшего инфраструктурного проекта — строительства нового международного терминала вслед за внутренним и подготовка к реконструкции аэродромного комплекса. На модернизацию взлетно-посадочной полосы и сопутствующей инфраструктуры планируют направить свыше 12 млрд руб. Работы должны пройти поэтапно без закрытия аэропорта.

Аэропорт Минеральные Воды остается крупнейшей воздушной гаванью Северо-Кавказского федерального округа. Из аэропорта выполняются десятки внутренних и международных рейсов, а власти Ставропольского края рассчитывают в перспективе увеличить пассажиропоток до 10 млн человек в год за счет развития маршрутной сети и ввода новой инфраструктуры.

Станислав Маслаков