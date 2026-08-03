Ревизоры не забыли про Автово

За полтора месяца до выборов Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга (КСП) заявила о признаках фиктивного трудоустройства депутатов и политической пропаганды в муниципальном образовании «Автово». Это единственный округ в городе, которым руководят выходцы из «Справедливой России». До участия в сентябрьских выборах представителей партии не допустили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель КСП Константин Желудков неоднократно заявлял, что ведомство отказывается от практики распространения подробных данных о выявленных нарушениях в городских учреждениях и муниципальных образованиях, чтобы не подогревать интерес журналистов к крупными суммам

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Председатель КСП Константин Желудков неоднократно заявлял, что ведомство отказывается от практики распространения подробных данных о выявленных нарушениях в городских учреждениях и муниципальных образованиях, чтобы не подогревать интерес журналистов к крупными суммам

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Контрольно-счетная палата Петербурга в не свойственной для себя манере решила публично отчитаться о промежуточных результатах проверки хозяйственной деятельности в МО «Автово» за период с 2024 год по истекший период 2026 года. Это единственный муниципалитет в городе, где в сентябре пройдут полноценные выборы (еще в трех округах пройдут дополнительные выборы) и нет представителей «Единой России». По предварительным данным ревизоров, руководство муниципалитета не устранило недостатки, выявленные в прошлые годы.

КСП — надзорный орган, учрежденный Законодательным собранием Петербурга, который следит, как подконтрольные городу ведомства расходуют бюджетные средства. Также палата занимается аудитом закупок и эффективностью управления казенным имуществом. Ведомство отчитывается напрямую председателю ЗакСа, а также докладывает о результатах работы в Смольный и прокуратуру.

Так, согласно сообщению палаты, в МО «Автово» аудиторы выявили «риски фиктивного трудоустройства» не менее трех депутатов муниципального совета. Ущерб, в том числе и за оплату труда отсутствующих на рабочем месте сотрудников, ведомство оценивает не менее чем в 1,6 млн рублей. Специалисты КСП также ознакомились с материалами местной газеты «Автовские ведомости». По оценке ревизоров, муниципалитет тратил на печать в три раза больше, чем в среднем другие МО. Само содержание периодики, по мнению КСП, носит признаки политической пропаганды.

Еще КСП выявила ряд других нарушений в части распоряжения имуществом. Например, муниципальные помещения неправомерно предоставлялись без должного документального оформления. Еще сотрудники якобы непрозрачно списали компьютерную технику, стоимостью около 500 тыс. рублей и «создали предпосылки» для необоснованной выгоды третьих лиц. Кроме того, КСП проверяет закупки муниципалов.

«Анализ закупочной деятельности позволяет предварительно говорить о признаках дробления заказов, в частности, изучается заключение не менее 15 контрактов на 6 млн рублей в обход конкурентных процедур. Оплата некачественной уборки территории предположительно превысила 4,6 млн рублей; существуют риски завышения стоимости благоустройства и вывоза отходов»,— говорится в сообщении палаты, опубликованном 3 августа.

Также надзорное ведомство размышляет над судьбой подведомственных учреждений: Автовского центра благоустройства и социального развития и редакции газеты «Автовские ведомости». В КСП предлагают передать их функции районной администрации для сокращения расходов и усиления контроля.

Глава округа Илья Шмаков рассказал «Ъ Северо-Запад», что муниципалитет не получал никаких уведомлений о результатах проверки КСП. Он уверен, что внимание надзорного органа связано с приближающимися выборами. Работу депутатов в подведомственных учреждениях он не считает неправомерной. Также муниципал Шмаков не согласен со словами ведомства о политической пропаганде в газете. Он добавил, что коллеги в других муниципальных образованиях регулярно рассказывают читателям о деятельности партии власти.

«Понятно, что это все заказное действо и связано оно с выборами. <...> Пришли к нам, ничего не накопали и пытаются какие-то мелочи привязать. Громкие слова, что миллионы потратили. Я вообще спокойно к этому отношусь в том плане, что никакого там даже административного преследования нет, тем более уголовного»,— рассказал депутат Шмаков.

Сам формат публикации «промежуточных результатов» в последние годы все реже используют в Контрольно-счетной палате. Председатель КСП Константин Желудков неоднократно заявлял, что ведомство отказывается от практики распространения подробных данных о выявленных нарушениях в городских учреждениях и муниципальных образованиях, чтобы не подогревать интерес журналистов к крупным суммам. Последние отчеты на сайте КСП чаще всего сухо рассказывают о наличии замечаний, если они есть, без подробностей.

Для муниципалов из «Автово» это уже вторая проверка за пять лет. Прошлый отчет затрагивал период с 2022 по истекший период 2024 года. И тогда КСП выявила среди работников на зарплате трех депутатов совета. К газете тоже были вопросы: по подсчетам ведомства, затраты на печать и подготовку материалов оказались завышены в 2,5 раза.

«Справедливая Россия» находится у руля в Автово примерно двадцать лет. После сентябрьских выборов 2026 года расклад сил в муниципалитете, судя по всему, изменится. Территориальная избирательная комиссия №41 отказалась допускать до голосования всех кандидатов от «Справедливой России» — двадцать человек. Среди получивших отказ — действующий глава МО «Автово» Илья Шмаков. Ему ТИК отказал из-за отсутствия в документах решения о создании избирательного объединения с актуальной информацией о наименовании избирательного объединения. Господин Шмаков в беседе с «Ъ Северо-Запад» заявил, что кандидаты представили в избирком копию решения о создании местного отделения, однако ТИК этот документ «не понравился». Сейчас все двадцать кандидатов от СР подали в суд иски об оспаривании отказов в регистрации. Четыре коллективных заявления поступили в Кировский районный суд 3 августа.

По данным ГАС «Выборы» на 3 августа, на выборы в муниципалитет выдвинулись 111 кандидатов, преимущественно от партий. Статус зарегистрированных кандидатов получили 15 представителей «Единой России», восемь от партии «Зеленые», четыре коммуниста и один самовыдвиженец. Кроме справедливороссов, пройти регистрацию не смогли все кандидаты от «Новых людей» и ЛДПР.

Константин Леньков