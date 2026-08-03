По делу о незавершенном ФОКе в Магнитогорске назначили экспертизу

Арбитражный суд Челябинской области назначил экспертизу по делу о взыскании администрацией Магнитогорска 889,2 млн руб. с московской компании «Строй.ка» по контракту на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Заявление о необходимости провести экспертизу подал ответчик. Заниматься этим будет ООО «Региональный центр экспертизы» до 25 сентября 2026 года. Производство по делу приостановлено до окончания проведения мероприятия. Заседание по рассмотрению вопроса о возобновлении рассмотрения дела назначено на 29 сентября.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, управление капитального строительства Магнитогорска подало иск в ноябре 2025 года. Администрация хочет взыскать с московского подрядчика неосновательное обогащение по контракту на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в 149-м микрорайоне в Магнитогорске. Во время рассмотрения дела «Строй.ка» подала встречное заявление о неосновательном обогащении в размере 34,5 млн руб.

Виталина Ярховска