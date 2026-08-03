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Первая смена отрядов БАРС Удмуртии завершила дежурство

Первая смена отрядов армейского резерва страны (БАРС) Удмуртии завершила дежурство после двухмесячной защиты объектов ВПК республики от атак БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. В составе первой группы находились участники СВО. Во время службы резервисты также изучали современное вооружение.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Враг изощряется и в разработке дронов, применяя искусственный интеллект, и в поиске путей обхода наших средств защиты. Мы все это изучаем, своевременно принимаем меры. Исследуем тактико-технические характеристики новых видов БПЛА и ракет, применяемых противником. Также изучаем наше новое оружие — то, которое поставляется в БАРС в данный момент и будет стоять на вооружении в дальнейшем»,— отметил ветеран СВО Максим Клейменов. По его словам, служба на объектах налажена.

Кроме того, командир БАРС Эдуард Спиридонов рассматривает возможность формирования отдельного казачьего подразделения в составе отряда. В качестве кандидатов рассматривают граждан из запаса, участников боевых действий и сотрудников ЧОПов.

Сумма выплат во время сборов составляет от 75 тыс. руб. в месяц в зависимости от воинского звания. Как добавили в правительстве, служба проходит исключительно на территории Удмуртии.

Напомним, по последним данным, в БАРС в Удмуртии вступило 120 человек. Отряды начали формировать в середине мая. Сборы длятся два месяца: 15 дней резервисты находятся в учебном центре, 45 — на предприятиях и других объектах в регионе. После этого служащие отправляются на отдых сроком от двух месяцев.