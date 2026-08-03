Суд арестовал иностранца по подозрению в планах подорвать прокуратуру Ставрополья

Ленинский районный суд Ставрополя отправил под стражу до 28 сентября 2026 года уроженца Центральной Азии, которого сотрудники ФСБ задержали при подготовке взрыва здания прокуратуры Ставропольского края в Пятигорске, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу судов Ставропольского края.

Управление ФСБ по Ставропольскому краю заявило, что пресекло террористическую атаку на здание региональной прокуратуры в Пятигорске. Фигурантом дела стал гражданин одной из стран Центральной Азии, действовавший по заданию координаторов, находящихся на территории Сирии.

По словам силовиков, злоумышленник заблаговременно провел рекогносцировку объекта и приобрел необходимые химические компоненты для снаряжения самодельного взрывного устройства. При задержании и последующем обыске оперативники изъяли химикаты и готовые поражающие элементы, предназначавшиеся для сборки бомбы. Помимо этого, установлено, что после осуществления диверсии подозреваемый намеревался покинуть Россию и выехать в Сирию, где планировал вступить в ряды одной из организаций, признанных в стране террористическими.

Уголовное дело в отношении иностранца возбуждено по статье о террористическом акте. Рассмотрев ходатайство следственного органа, Ленинский районный суд Ставрополя согласился с доводами о том, что обвиняемый способен скрыться либо продолжить противоправную деятельность, и принял решение об изоляции его от общества. Мера пресечения в виде содержания под стражей избрана сроком на два месяца — до 28 сентября 2026 года.

Расследование ведет следственный отдел ставропольского управления ФСБ. Оперативники устанавливают круг контактов задержанного и проверяют возможную причастность к другим преступным замыслам на территории региона. Отдельным направлением работы остается установление личностей сирийских кураторов, координировавших его действия.

Александр Иванов