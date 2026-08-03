Число пострадавших при атаке БПЛА в Геленджике выросло до 17

В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком госпитализированы 17 человек, включая двух детей. Четверо пострадавших, в том числе оба ребенка, находятся в тяжелом состоянии, сообщил «РИА Новости» помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По его словам, медицинская помощь оказывается всем пострадавшим, состояние пациентов находится под контролем специалистов.

По последним данным, в результате падения обломков БПЛА в Архипо-Осиповке число погибших выросло до четырех человек. Среди них ребенок. Также дети есть среди получивших травмы в результате атаки. На место направили специализированную бригаду медицины катастроф.

Вячеслав Рыжков