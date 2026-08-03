Товарооборот Татарстана и Узбекистана в 2026 году превысит полмиллиарда долларов

Товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном по итогам текущего года должен превысить полмиллиарда долларов, заявил министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко на бизнес-форуме «Татарстан — Узбекистан» в Казани. Об этом сообщает «Реальное время».

«Мы плодотворно работаем с Узбекистаном. Татарстан и Узбекистан — это братские народы», – отметил Олег Коробченко.

По его словам, все предприятия республики так или иначе взаимодействуют с компаниями и рынками Узбекистана.

По итогам 2025 года товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном превысил $427 млн, увеличившись на 13,5% по сравнению с предыдущим годом.

Влас Северин