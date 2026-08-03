Мэр Екатеринбурга: дожди на выходных привели к локальным подтоплениям

В начале августа в Екатеринбурге выпало 86% месячной нормы, что привело к локальным подтоплениям на некоторых территориях, сообщил в своем канале в Max глава города Алексей Орлов. Данные были озвучены на внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

«Поручил главам администраций районов держать ситуацию на постоянном контроле, привлекая при необходимости все имеющиеся ресурсы для помощи людям и оперативного устранения подтоплений»,— прокомментировал мэр.

На выходных, 1 августа, в Екатеринбурге отмечали День города. В этот день открылся двухдневный спортивно-развлекательный фестиваль «Энергия РМК» — в связи с дождливой погодой во второй день фестиваля организаторы внесли коррективы в программу, некоторые мероприятия были отменены.

По метеорологическим данным, 1-2 августа в Свердловской области выпала почти вся августовская норма осадков. Ранее из-за интенсивных дождей в регионе затопило десятки муниципалитетов.

Ирина Пичурина