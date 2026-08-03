Евгений Хамин осенью откроет в Воронеже две выставки советского искусства

Бизнесмен Евгений Хамин, основатель ГК Хамина, планирует осенью 2026 года открыть в ТРЦ «Сити-парк "Град"» две выставки, посвященные творчеству художников СССР — в направлениях социалистического реализма и авангардизма. Об этом сообщил сам господин Хамин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГК Хамина Фото: Пресс-служба ГК Хамина

На подготовку выставок бизнесмен планирует потратить 9 млн руб. Их общая площадь должна составить 2 тыс. кв. м. Всего будет выставлено 304 картины. Куратором обеих выставок выступит преподаватель Института креативных индустрий Высшей школы экономики (ВШЭ) и руководитель культурного направления в ГК Хамина Надежда Октябрь.

Первая выставка «Назад в СССР!» откроется 10 сентября — накануне Дня города в Воронеже, который отмечается 12 сентября. В праздник она будет работать бесплатно. Воронежцы смогут увидеть 201 картину в стиле соцреализма, в том числе таких художников, как Григорий Гончаров, Евгений Хорошилов и Зиновий Попов. Господин Хамин отмечает, что коллекцию в этом направлении показывает впервые.

Вторую выставку «Наперекор судьбе» бизнесмен планирует открыть 12 октября, в день своего юбилея. Тогда она тоже будет работать бесплатно. В рамках выставки будут показаны 103 работы советских художников-авангардистов, таких как Виталий Комар, Александр Меламид и Алексей Сундуков.

«Художники-реалисты писали картины про советское мироустройство. Художники-авангардисты второй волны писали картины критические, а мерилом искусства для них был не реализм, а собственный смысл»,— пояснил Евгений Хамин.

В августе 2025 года «Ъ-Черноземье» сообщал, что господин Хамин в ходе еще одной художественной выставки «Зачем родился?» в сити-парке «Град» оценил создание в Воронеже музея современного искусства в 1 млрд руб.

Егор Якимов