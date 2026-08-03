Ярославская область улучшила свои позиции в рейтинге регионов по качеству дорог

Ярославская область заняла 76-е место в рейтинге российских регионов по качеству дорог, составленном Центром экономических исследований «РИА Рейтинг» медиагруппы «Россия сегодня». Годом ранее область занимала 78-е место.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Специалисты составляли рейтинг на основе данных Росстата и Росавтодора. Так, на конец 2024 года доля дорог общего пользования в регионе, отвечающих нормативным требованиям, составляла 38,6%. К концу 2025 года этот показатель вырос до 39,9%.

Лидерами рейтинга стали Москва (100%), Челябинская область (84,6%) и Республика Ингушетия (84,2%). Наихудшая ситуация с дорогами, по данным рейтинга, обстоит в Кировской (28,6%), Волгоградской (26,9%) и Архангельской (17,2%) областях.

Алла Чижова