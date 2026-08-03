На Курорте Красная Поляна стартовали продажи сезонных ски-пассов на зимний сезон 2026/2027

В первые два месяца предпродажи гости смогут приобрести абонементы с максимальной выгодой – скидка 30% будет действовать с 1 августа по 30 сентября. В период предпродажи стоимость сезонного ски-пасса составит 46 000 рублей для взрослых и 21 000 рублей для детей.

Фото: Пресс-служба Курорта Красная Поляна

Помимо выгодной цены, участники предпродажи получат дополнительные привилегии на весь зимний сезон:

Fast Track 1 на весь период действия ски-пасса;

на весь период действия ски-пасса; специальный тариф на парковку – 3 000 рублей в месяц (за исключением января);

скидку 10% в Центре гастротуризма «Птицы захмелели»;

скидку 10% на услуги инструкторской службы «Три вершины»;

скидку 10% на посещение «Пушистых» сервисов курорта: фермы северных оленей, Хаски-центра, тематических парков «Капибары и друзья», «Дача Альпача» и «Лес чудес».

Сезонный ски-пасс предоставляет неограниченный доступ ко всем горнолыжным трассам и сноупаркам Курорта Красная Поляна в течение зимнего сезона 2026/2027. В его стоимость также входят вечернее катание и экскурсионные подъемы в горы без горнолыжного снаряжения.

Курорт Красная Поляна традиционно предлагает один из самых продолжительных горнолыжных сезонов в горном кластере Сочи. Благодаря уникальному сочетанию природного ландшафта и климатических условий катание здесь продолжается с декабря по май. Кроме того, в высокогорной зоне Цирк-2 ежегодно открывается дополнительная сессия катания для лыжников и сноубордистов, которая обычно длится до середины июля.

Приобрести сезонные ски-пассы можно в интернет-магазине на официальном сайте Курорта Красная Поляна.

1 Fast Track - быстрый путь

НАО «Красная поляна», 354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Северная, д. 14А, ОГРН:1022302937062

https://krasnayapolyanaresort.ru/