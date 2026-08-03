Ставропольский край замкнул топ-15 регионов РФ по состоянию дорог

Аналитический центр РИА Новости опубликовал очередной рейтинг субъектов Российской Федерации, в котором оценивалось состояние автодорожной инфраструктуры. Ставропольский край расположился на 15-й строчке: две трети дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения в крае соответствуют нормативам — 69,1% от общей протяженности таких трасс. Плотность дорог с твердым покрытием составляет 284 км на каждую тысячу квадратных километров площади региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Маслаков Фото: Станислав Маслаков

Методология исследования намеренно сосредоточена на дорогах регионального и местного уровня, а не на федеральных трассах. Объяснение простое: в подавляющем большинстве российских субъектов именно эти две категории формируют свыше 95% всей дорожной сети, а в среднем по стране — 96%. Исключение составляют лишь три региона: Магаданская, Мурманская и Сахалинская области, где аналогичный показатель не достигает и 80%.

Общенациональная картина демонстрирует устойчивое, хотя и постепенное улучшение. Пять лет назад, в 2020 году, нормативным требованиям отвечала ровно половина региональных и местных дорог страны — 50,4%. К концу 2025-го эта доля выросла до 55,2%, прибавив за последние 12 месяцев 0,4 процентного пункта. В разрезе категорий: среди дорог регионального и межмуниципального значения норматив выдерживают 56,3%, среди дорог местного значения — 54,7%.

Вместе с тем позитивная динамика не снимает проблему глубокого межрегионального неравенства. Сорок три субъекта федерации не дотягиваются до среднероссийского уровня, а разрыв между пятеркой лидеров и пятеркой замыкающих достигает 2,6 раза. По оценке авторов исследования, столь значительное расхождение обусловлено совокупностью природно-климатических, финансово-экономических и управленческих факторов, специфичных для каждой территории.

Безоговорочным лидером рейтинга остается Москва: в столице 100% дорог регионального и местного значения соответствуют нормативам. Следующие четыре позиции занимают Челябинская область, Республика Ингушетия, Севастополь и Ханты-Мансийский автономный округ — их показатели варьируются в диапазоне от 81,7 до 84,6%. Отдельного внимания заслуживает Ингушетия: по плотности автодорог с твёрдым покрытием республика уступает лишь городам федерального значения — Москве, Санкт-Петербургу и Севастополю.

На противоположном конце рейтинга — Архангельская область, где нормативам соответствуют лишь 17,2% дорог общего пользования. Внутренняя картина ещё контрастнее: региональные и межмуниципальные трассы выдерживают требования в 34% случаев, тогда как среди местных дорог этот показатель едва достигает 7%. Тем не менее исследователи фиксируют в регионе положительную тенденцию: доля нормативных дорог последовательно растет год от года. В замыкающую пятерку вошли также Волгоградская и Кировская области — их результаты не преодолевают отметку в 30%.

Состояние дорожной инфраструктуры традиционно рассматривается как один из ключевых индикаторов развития территории: от него напрямую зависят и деловая активность, и повседневное качество жизни населения. В этом контексте пятнадцатое место Ставрополья на фоне 85 других субъектов страны свидетельствует о том, что край удерживает уверенные позиции среди наиболее развитых в дорожном отношении регионов России.

Станислав Маслаков