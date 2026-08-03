Жителей Троицка будут судить за производство немаркированного алкоголя

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летней жительницы Троицка и ее 48-летнего подельника. Их обвиняют в производстве алкоголя без акциза и использовании чужого товарного знака (п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1, ч. 2 ст. 180 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в 2024–2025 годах сообщники производили и продавали немаркированную алкогольную продукцию в частном доме на улице Пушкина. Они приобрели у неустановленного лица спиртосодержащую жидкость в пластиковой таре по 10 л в количестве 200 штук и стеклянные бутылки емкостью 0,5 л. На некоторых из них использовались этикетки с чужими товарными знаками. Подельники с помощью шланга разлили жидкость и произвели 3,5 тыс. бутылок алкоголя под видом водки. Стоимость продукции составила около 1,2 млн руб. Кроме того, горожанка купила в интернете 300 бутылок немаркированного коньяка стоимостью около 100 тыс. руб., которые хранила по месту жительства.

В ходе обыска у обвиняемых были изъяты пластиковые канистры, шланги, этикетки от производителей алкогольной продукции, пустая стеклянная тара, крышки и пробки для бутылок. Причиненный ущерб правообладателю товарного знака водки составил около 2 млн руб., по делу заявлен гражданский иск. На дом обвиняемой наложен арест. Уголовное дело направлено в Троицкий городской суд для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска