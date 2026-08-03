С начала лета в Екатеринбурге утонули 14 человек

В водоемах Екатеринбурга с начала лета утонули 14 человек, в том числе двое несовершеннолетних, сообщил в своем канале в Max глава города Алексей Орлов. Информация прозвучала на внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

По словам мэра, на береговых линиях власти города выставляют знаки безопасности, навигационные буи на акватории Верх-Исетского водохранилища. Проводятся информирование и профилактические рейды администрации с МЧС и МВД. «Во избежание трагедий, наряду со всеми принимаемыми мерами, важно, чтобы жители четко знали правила безопасного поведения на воде и неукоснительно их соблюдали. При этом необходимо помнить: ни один из городских водоемов не одобрен Роспотребнадзором для купания по санитарно-эпидемиологическим показателям»,— сказал Алексей Орлов.

По данным МЧС Свердловской области на 21 июля, с начала купального сезона в Свердловской области утонули 20 человек. В связи с этим спасатели усилили контроль за безопасностью на водоемах, полиция также усилила контроль за детьми на водных объектах.

Ирина Пичурина