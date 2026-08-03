Власти Геленджика заявили, что в больницах хватает донорской крови

Власти Геленджика опровергли распространяющуюся в социальных сетях информацию о необходимости экстренной сдачи крови для пострадавших в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата в селе Архипо-Осиповка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным администрации города, главный врач городской больницы Сергей Ермаков сообщил, что запасы донорской крови в медицинском учреждении достаточны и необходимости в срочном привлечении доноров нет. Все потребности системы здравоохранения обеспечены, ситуация остается стабильной.

Ранее власти также опровергли сообщения о сборе медикаментов, воды и одноразовой посуды для пострадавших, отметив, что больницы Архипо-Осиповки и Геленджика располагают необходимыми запасами медицинских материалов.

По последним данным, в результате падения обломков БПЛА в Архипо-Осиповке погибли четыре человека, включая одного ребенка, еще 10 человек получили ранения. Трое пострадавших, в том числе один ребенок, были госпитализированы, остальным помощь оказывается на месте. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы и специализированная бригада медицины катастроф из Краснодара.

Вячеслав Рыжков