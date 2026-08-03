В Свердловской области 4 и 5 августа отключат телевидение и радио

В период с 4 по 5 августа в нескольких населенных пунктах Свердловской области, включая Екатеринбург, возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала. Об этом сообщили в Свердловском филиале Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС). Ограничения связаны с проведением плановых профилактических работ, требующих отключения передающего оборудования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Так, в поселке Андронова (Слободо-Туринский район) 4 августа (с 07:00 до 14:00 мск) и 5 августа (с 07:00 до 12:00 мск) будет приостановлена трансляция пакетов цифровых телеканалов РТРС-1 и РТРС-2, а также радиостанций «Радио России» и «Воскресение».

В Сухом Логу 4 августа с 09:00 до 11:00 (мск) временно прекратится трансляция пакетов цифровых телеканалов РТРС-1 и РТРС-2, а также радиостанций «Радио России», «Воскресение», «Волна FM» и «СЛОГ FM».

В Екатеринбурге 5 августа с 08:00 до 14:00 (мск) ожидаются перерывы в работе радиостанций «Радио СИ», «Екатеринбург FM + SPUTNIK», «Новое радио» и «Ретро FM».

Отмечается, что при неблагоприятных погодных условиях работы могут перенести на другое время.

Полина Бабинцева