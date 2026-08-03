В Крыму число погибших в результате атаки ВСУ выросло до четырех человек

В результате ночной атаки на Крым погиб еще один человек. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Он выразил соболезнования родным и близким погибшего, отметив, что каждая утраченная жизнь является большой потерей.

Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотников на территории Крыма погибли три мирных жителя, еще два человека получили ранения. Глава региона сообщил, что пострадавшим будет оказана необходимая помощь.

Также ранее власти Краснодарского края уточнили последствия падения обломков БПЛА в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком. По обновленным данным, погибли четыре человека, включая одного ребенка, еще 10 человек получили ранения. Двое взрослых и один ребенок были госпитализированы, остальным помощь оказали на месте без госпитализации.

Вячеслав Рыжков