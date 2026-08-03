На ММК проведут комплексную модернизацию экооборудования доменной печи №6

На Магнитогорском металлургическом комбинате на доменной печи №6 будет установлен комплекс аспирационных установок литейных дворов и подбункерных помещений. Запуск оборудования в эксплуатацию запланирован в 2027 году, сообщает пресс-служба компании.

Проектом предусмотрена установка двух электрофильтров с производительностью до 1 млн кубических метров в час каждый. Концентрация твердых веществ после очистки составит не более 20 мг на кубометр. Оборудование обеспечит эффективное удаление пыли из рабочей зоны, а также от агрегатов, расположенных в системах подбункерных помещений и литейных дворов домны №6. Загрязненный аспирационный воздух будет транспортироваться к электрофильтрам. Все места выделения пыли оснастят укрытиями, а собранная пыль будет полностью возвращаться в производство агломерата.