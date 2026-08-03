Байопик «Майкл» второй месяц подряд лидирует в ярославском кинопрокате

Кинобиография Майкла Джексона «Майкл» второй месяц подряд занимает первое место по сборам в кинотеатрах Ярославской области. По данным системы ЕАИС, фильм за июль собрал 4,4 млн руб., его посмотрели почти 11 тыс. жителей и гостей региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма "Майкл Джексон: вот и все" (This Is It), 2009. Режиссер Кенни Ортега

Фото: www.kinopoisk.ru Кадр из фильма "Майкл Джексон: вот и все" (This Is It), 2009. Режиссер Кенни Ортега

Фото: www.kinopoisk.ru

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в июне сборы картины в области составили 9,3 млн руб. В первый месяц лета в кино на нее сходили почти 20 тыс. ярославцев. Второе место по сборам также сохранилось за третьей частью комедии «Холоп». В июле российский фильм собрал 3,6 млн руб. и 8,9 тыс. зрителей в регионе.

Закрывает тройку лидеров кинопроката вторая часть фильма «На деревню дедушке». Сборы в июле составили 3,2 млн руб. В кинотеатры на семейную картину сходили 9,1 тыс. зрителей. Региональный топ фильмов аналогичен общероссийскому.

Алла Чижова