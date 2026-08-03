Московский застройщик выиграл суд у курской корпорации развития на 157 млн

Арбитражный суд Курской области полностью удовлетворил иск московского ООО «СК "Регион"» к АО «Корпорация развития Курской области». С ответчика в пользу истца взыскано 156,8 млн рублей задолженности по договору подряда, заключенному в декабре 2022 года. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Заявление приняли к производству в марте. Министерство градостроительной политики, имущественных и земельных отношений Курской области привлекалось к участию в деле в качестве соответчика в субсидиарном порядке — на случай, если основной должник не сможет рассчитаться. Однако в мае истец снял претензии с ведомства и сосредоточил их исключительно на АО «Корпорация развития Курской области». Компания поддержала его позицию и подала ходатайство об исключении министерства из процесса, которое удовлетворил суд. С тех пор единственным ответчиком выступала корпорация.

По данным Rusprofile, ООО «СК "Регион"» зарегистрировано в марте 2021 года в Москве. Компания специализируется на оптовой торговле лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Уставный капитал составляет 100 тыс. руб. Генеральным директором и единственным учредителем является Тариел Панчвидзе. Выручка компании в 2025 году составила 420 млн, чистая прибыль — 7,1 млн руб.

АО «Корпорация развития Курской области» находится в стадии ликвидации, завершение которой запланировано до 1 сентября 2026 года. Решение о прекращении деятельности принято акционерами в октябре прошлого года по инициативе главы региона Александра Хинштейна. Поводом послужили многочисленные факты коррупции и злоупотреблений, выявленные в работе организации. В числе прочего корпорация фигурирует в деле о хищении бюджетных средств, выделенных на возведение фортификационных сооружений на границе с Украиной.

В июле АО «Корпорация развития Курской области» подало в Арбитражный суд Курской области 21 иск к подрядчикам на общую сумму 6,3 млрд руб.

Кабира Гасанова