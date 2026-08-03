На 266,5 млрд рублей продали товаров в розницу в Удмуртии за январь—июнь

Оборот розничной торговли Удмуртии за первое полугодие составил 266,5 млрд руб. Это на 8,4% больше в сопоставимых ценах, чем за аналогичный период предыдущего года. По динамике оборота республика находится на пятом месте среди регионов ПФО. Такие данные приводит Удмуртстат. За это время товары подорожали на 5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Оборот оптовой торговли показал рост на 10,7%, увеличившись до 298,9 млрд руб. Объем продаж в сфере общепита за указанный период достиг 20 млрд руб. Это на 0,6% больше, чем годом ранее. По этому показателю Удмуртия оказалась на 11-м месте среди регионов ПФО. Цены здесь выросли на 13,7%.

Более половины (54,5%) среди всех хозяйственных объектов составляют крупные компании. Это на 0,6 процентных пункта больше, чем в первые шесть месяцев 2025 года. Еще 26,7% (-0,2 п. п.) заняли индивидуальные предприниматели, торгующие вне рынка. 16,3% (-0,2 п. п.) пришлось на малые и микропредприятия.

Напомним, оборот обрабатывающих производств Удмуртии в январе—июне превысил 486,8 млрд руб., что на 5,7% больше показателей предыдущего года.