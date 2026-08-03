Баскетбольный «Енисей» отпустил форварда в клуб Университета Южной Алабамы

Баскетбольный клуб «Енисей» на год приостановил контракт с форвардом Алексеем Середой. В это время он будет играть за американский клуб Университета Южной Алабамы «South Alabama Jaguars», выступающий в NCAA.

Согласно сообщению красноярского клуба, Алексей Середа получил приглашение от американской команды. Решение о приостановке контракта является «обоюдным».

«…Мы решили: пусть попробует. Другая школа, другой ритм — это может дать ему мощный импульс. Контракт приостановлен пока на год, после чего он вернется в “Енисей”»,— привела пресс-служба клуба комментарий директора «Енисея» Владимира Петроковского.

Алексей Середа является уроженцем Красноярска и воспитанником красноярского баскетбола. Его рост — 212 см. В «Енисей» форвард пришел в августе 2025 года в возрасте 20 лет.

Валерий Лавский