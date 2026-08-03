Власти Геленджика опровергли информацию о сборе помощи пострадавшим от атаки БПЛА

Информация о сборе медицинских средств, воды и одноразовой посуды для пострадавших в результате падения обломков беспилотника в селе Архипо-Осиповка не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Геленджика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В мэрии отмечают, что в больнице Архипо-Осиповки и городской больнице Геленджика имеется необходимый запас медикаментов и материалов. На месте находится главный врач Сергей Ермаков.

Ранее глава Геленджика Алексей Богодистов сообщил, что в Архипо-Осиповке развернут оперативный штаб после падения обломков беспилотного летательного аппарата. По его словам, пострадавшим оказывается медицинская помощь, к работе привлечены пять бригад скорой помощи из Геленджика, три бригады из Туапсе, а также запрошена специализированная бригада медицины катастроф из Краснодара.

По предварительным данным, озвученным губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым, в результате происшествия погибли три человека, еще 13, включая детей, получили ранения. На месте работают оперативные и специальные службы.

Вячеслав Рыжков