Прошли слушания о проекте крупного ЖК около парка «Патриот» в Ижевске

В Ижевске признали состоявшимися общественные обсуждения по проекту возведения вокруг парка «Патриот» жилого комплекса и многоквартирного дома. Соответствующее постановление подписал глава города Дмитрий Чистяков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ООО «Граунд» Фото: ООО «Граунд»

Согласно документации, западнее Дворца детского юношеского творчества (ДДЮТ) появится многоквартирный жилой комплекс на площади почти 2,6 га. Высота жилой части зданий — до 75 м (около 19 этажей), общая площадь квартир — до 51,1 тыс. кв. м. Запланировано возведение семи домов.

Восточнее ДДЮТ, возле Ордена Октябрьской революции на площади 0,5 га планируется возвести многоквартирный дом высотой до 75 м, общая площадь квартир — до 8,1 тыс. кв. м.

Среди других объектов жилищного строительства — крытый каток на 126 посетителей и локальные очистные сооружения. Ввести в эксплуатацию жилые комплексы планируется до 2033 года.

Документацию подготовило ООО «Граунд» по заказу ООО «Регион-Инвест» и ООО СЗ «Бриз». Компании находятся под управлением «РВ Бизнес Групп». «Регион-Инвест» известна как застройщик жилого комплекса «Ривьера Парк» вдоль набережной, южнее ДДЮТ.

Из протокола следует, что жители опасаются исчезновения рекреационной зоны и спортивных объектов, увеличения нагрузки на транспортную и социальную инфраструктуру. Замечания признаны «не целесообразными к учету».