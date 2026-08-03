В Новороссийске ремонтируют еще 13 объектов ливневой сети

В Новороссийске продолжается восстановление системы ливневой канализации после сильных дождей. Сейчас по муниципальным контрактам ремонтные работы ведутся на 13 объектах в разных районах города, сообщили в администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

После недавних ливней жители массово публиковали в соцсетях фотографии подтопленных дорог и забитых мусором ливневых канализаций. Власти заявили, что работы по ремонту и восстановлению системы водоотведения продолжаются.

По словам главы Новороссийска Андрея Кравченко, в прошлом году в городе обустроили восемь магистральных систем ливнеотведения и отремонтировали около 50 объектов. В этом году работы продолжаются во всех пяти внутригородских районах.

Особое внимание уделяют ливнеприемным колодцам и ливнеперехватам. Уже отремонтированы объекты по 18 адресам, в том числе на центральных улицах и в сельских округах. До конца года планируется привести в порядок еще 15 ливнеперехватов, от состояния которых зависит безопасность движения во время сильных осадков.

При этом часть проблемных участков пока останется без реконструкции. В станице Раевской жители пожаловались на подтопления в районе пересечения улиц Энтузиастов, Луговой и Атаманской, где существующая ливневка не справляется с потоками воды.

В управлении ЖКХ пояснили, что из-за оптимизации бюджетных расходов строительство новой системы водоотведения на этом участке перенесено на 2027 год. Работы планируется выполнить в рамках текущего ремонта и содержания ливневой сети.

Анна Гречко