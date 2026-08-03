Организаторов незаконной миграции осудили в Краснодаре

Прикубанский районный суд Краснодара вынес приговор Шухрату Мирзоеву, Бахрулло Мудабирову и Юрию Гусаруку по делу об организации незаконного пребывания иностранных граждан в России. Все трое признаны виновными в организации незаконной миграции, а Гусарук также осужден за фиктивную постановку иностранцев на миграционный учет, передает объединенная пресс-служба судов Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как установил суд, в январе 2024 года Мирзоев создал организованную группу, в которую вошли Мудабиров, Гусарук и другие участники. По версии следствия, Мирзоев привлек 653 иностранных гражданина, которым требовалось продлить срок пребывания в России, после чего его сообщники организовали оформление фиктивных трудовых и гражданско-правовых договоров, создававших формальные основания для продления их пребывания в стране.

За оформление документов участники группы получали от каждого иностранного гражданина от 15 тыс. до 30 тыс. руб. Поддельные уведомления о трудоустройстве направлялись в подразделение по вопросам трудовой миграции ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Деятельность группы была пресечена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю в апреле 2025 года. По данным суда, помимо трех осужденных в схему были вовлечены еще 20 человек, заключавших фиктивные трудовые договоры и оформлявших фиктивную регистрацию иностранцев по месту пребывания. В отношении этих фигурантов ранее были вынесены обвинительные приговоры.

Суд назначил Шухрату Мирзоеву 10 лет 8 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима и постановил конфисковать 1,63 млн руб. Бахрулло Мудабиров приговорен к 8 годам 6 месяцам колонии строгого режима со штрафом 100 тыс. руб., с конфискацией 1,16 млн руб. Юрий Гусарук получил 3 года лишения свободы в колонии общего режима, штраф 100 тыс. руб. и конфискацию 67,5 тыс. руб.

Приговор не вступил в законную силу.

Вячеслав Рыжков