На месте падения БПЛА в Геленджике развернули оперативный штаб
Глава Геленджика Алексей Богодистов сообщил, что находится на месте происшествия в селе Архипо-Осиповка, где в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата, по предварительным данным, погибли три человека.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
По его словам, пострадавшим оказывается медицинская помощь. На месте работают пять бригад скорой помощи из Геленджика, дополнительно привлечены три бригады из Туапсе, а также запрошена специализированная бригада медицины катастроф из Краснодара.
В районе происшествия развернут оперативный штаб и организована координация работы экстренных служб.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков БПЛА в Архипо-Осиповке погибли три человека, еще 13, включая детей, получили ранения. По данным региональных властей, атака была направлена на объекты гражданской инфраструктуры.