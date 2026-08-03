На месте падения БПЛА в Геленджике развернули оперативный штаб

Глава Геленджика Алексей Богодистов сообщил, что находится на месте происшествия в селе Архипо-Осиповка, где в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата, по предварительным данным, погибли три человека.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По его словам, пострадавшим оказывается медицинская помощь. На месте работают пять бригад скорой помощи из Геленджика, дополнительно привлечены три бригады из Туапсе, а также запрошена специализированная бригада медицины катастроф из Краснодара.

В районе происшествия развернут оперативный штаб и организована координация работы экстренных служб.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков БПЛА в Архипо-Осиповке погибли три человека, еще 13, включая детей, получили ранения. По данным региональных властей, атака была направлена на объекты гражданской инфраструктуры.

Вячеслав Рыжков