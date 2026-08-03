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Этап гидравлических испытаний в Екатеринбурге пройдет 3-7 августа

Екатеринбургская теплосетевая компания (ЕТК) с 3 по 7 августа проведет гидравлические испытания сетей, сообщили в администрации Екатеринбурга. Предполагается, что процесс пройдет без отключения горячей воды.

Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Проверка магистральных, распределительных и квартальных трубопроводов будет осуществляться ежедневно в ночное время — с 23:00 до 6:00, путем повышения давления в подающем трубопроводе.

Владельцам зданий и сетей необходимо отключить системы теплопотребления от участков, подвергаемых испытанию, а также обеспечить контроль за их состоянием на протяжении всего периода работ. Хозяевам складских помещений и подвалов следует принять меры для предотвращения возможного затопления.

Ирина Пичурина

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