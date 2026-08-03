Ребенок находится в тяжелом состоянии после наезда катера под Саратовом
Девочка, пострадавшая при наезде катера в Саратовской области, находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на минздрав региона.
Пьяный судоводитель на «Волжанке» сбил девочку на Волге под Саратовом
Фото: Западное МСУТ СКР
«Находится в тяжелом состоянии в одном из лечебных учреждений города Саратова. Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме», — сообщили в ведомстве. Шестилетний ребенок был травмирован маломерным судном «Волжанка» под управлением пьяного 54-летнего мужчины. Инцидент произошел на участке акватории Волги Волгоградского водохранилища в Марксовском районе.
Накануне следствие возбудило уголовное дело в отношении судоводителя по ч. 1.2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, совершенное лицом в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее тяжкий вред здоровью). При допросе фигурант признал свою вину. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.