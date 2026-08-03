Ребенок находится в тяжелом состоянии после наезда катера под Саратовом

Девочка, пострадавшая при наезде катера в Саратовской области, находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на минздрав региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пьяный судоводитель на «Волжанке» сбил девочку на Волге под Саратовом

Фото: Западное МСУТ СКР Пьяный судоводитель на «Волжанке» сбил девочку на Волге под Саратовом

Фото: Западное МСУТ СКР

«Находится в тяжелом состоянии в одном из лечебных учреждений города Саратова. Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме», — сообщили в ведомстве. Шестилетний ребенок был травмирован маломерным судном «Волжанка» под управлением пьяного 54-летнего мужчины. Инцидент произошел на участке акватории Волги Волгоградского водохранилища в Марксовском районе.

Накануне следствие возбудило уголовное дело в отношении судоводителя по ч. 1.2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, совершенное лицом в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее тяжкий вред здоровью). При допросе фигурант признал свою вину. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Марина Окорокова