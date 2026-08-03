Пятерых человек задержали при передаче предметов в учреждения УФСИН в Удмуртии

Пятерых жителей задержали за попытку передачи запрещенных предметов в учреждения УФСИН в Удмуртии за первое полугодие. Их привлекли к административной ответственности, рассказал начальник отдела режима и надзора регионального управления Андрей Коренев в ходе заседания коллегии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Общая сумма штрафов, вменяемых нарушителям порядка, составила 77,5 тыс. руб. Кроме этого, по материалам следственного изолятора №1 лицу, направившему подследственному посылку с сотовым телефоном и сим-картой, судом назначен штраф в размере 25 тыс. руб.»,— цитирует Андрея Коренева пресс-служба УФСИН по Удмуртии.

Напомним, за первое полугодие заключенные Удмуртии произвели товаров более чем на 233 млн руб.