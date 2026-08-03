Заключенные Удмуртии произвели товаров более чем на 200 млн рублей в январе—июне

Заключенные в Удмуртии произвели товаров и оказали услуг на сумму более чем 233 млн руб. в первом полугодии. Об этом на заседании коллегии рассказал замначальника управления УФСИН по республике Игнат Щекатуров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

«Исправительными учреждениями региона производится более 300 наименований изделий: швейная продукция, мебельное производство, изделия дерево- и металлообработки, а также оказание услуг по предоставлению рабочей силы»,— пишет пресс-служба управления.

Сейчас производственная деятельность проходит в шести центрах трудовой адаптации осужденных и в одной учебно-производственной мастерской, добавил Игнат Щекатуров.

Напомним, пятерых человек задержали при передаче запрещенных веществ в учреждения УФСИН Удмуртии.