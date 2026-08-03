В Астрахани на площади Вокзальной грузовой фургон сбил женщину

В Астрахани в ДТП на оживленном перекрестке пострадал пешеход. Женщина 1963 года рождения доставлена в больницу, сообщили в региональном УМВД России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Астрахани грузовой фургон сбил пешехода на регулируемом переходе

Фото: УМВД России по Астраханской области В Астрахани грузовой фургон сбил пешехода на регулируемом переходе

Фото: УМВД России по Астраханской области

По предварительным данным, 2 августа в 8 вечера на пл. Вокзальной, 13 грузовой фургон «ГАЗ» наехал на пешехода, переходившего проезжую часть по регулируемому переходу. За рулем автомобиля находился мужчина 1989 года рождения.

Женщина получила травмы различной степени тяжести. Ее направили в медучреждение. ГАИ Астрахани проводит проверку по факту ДТП.

Марина Окорокова