Северная Осетия заняла 58-е место в рейтинге качества дорог России

Северная Осетия заняла 58-ю позицию в общероссийском рейтинге состояния дорожной сети: к концу 2025 года нормативным стандартам в республике соответствуют лишь 47,4% автомобильных дорог общего пользования, говорится в исследовании «РИА Рейтинг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Опубликованы результаты рейтинга российских регионов по состоянию дорожной инфраструктуры. В основу оценки легла доля автомобильных трасс регионального, межмуниципального и местного значения, приведенных в соответствие с нормативными требованиями по итогам 2025 года.

Северная Осетия расположилась на 58-й строчке итоговой таблицы. Согласно исследованию, к концу текущего года требованиям технических нормативов отвечают 47,4% дорог общего пользования республики. Плотность дорожного покрытия составляет 708 километров твердых трасс на каждую тысячу квадратных километров территории.

Безоговорочным лидером рейтинга выступает Москва: столичные дороги на 100% соответствуют установленным стандартам. В числе ведущих пяти регионов — Челябинская область, Ингушетия, Севастополь и Ханты-Мансийский автономный округ, чьи показатели варьируются в диапазоне от 81,7 до 84,6%.

Наиболее острой проблема остается в Архангельской области: там нормативам удовлетворяют лишь 17,2% автомобильных дорог общего пользования. В замыкающую пятерку вошли также Волгоградская, Кировская и Магаданская области, а также Республика Марий Эл.

Рейтинг наглядно демонстрирует значительный разрыв между регионами в уровне дорожного обустройства: разница между первым и последним местами превышает 80 процентных пунктов, что свидетельствует о глубокой неравномерности развития транспортной инфраструктуры в различных субъектах страны.

Станислав Маслаков