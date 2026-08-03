Двое детей пострадали в ДТП в Ярославской области

Пять человек, включая двух несовершеннолетних девочек, получили травмы при столкновении автомобилей Volkswagen и Hyundai 2 августа около полудня в Некрасовском районе. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: УМВД по Ярославской области Фото: УМВД по Ярославской области Следующая фотография 1 / 2 Фото: УМВД по Ярославской области Фото: УМВД по Ярославской области

Авария произошла на втором километре дороги Малые Соли — Некрасовское. Водитель автомобиля Volkswagen, мужчина 1966 года рождения, был доставлен в больницу, а водителю и пассажиру Hyundai — мужчине 1987 года рождения и женщине 1989 года — назначили амбулаторное лечение.

Пострадавшими также стали две девочки: пассажирка автомобиля Hyundai госпитализирована, а ее младшей сестре медицинскую помощь оказали на месте происшествия. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Антон Голицын