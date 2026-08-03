В Кировской области отменили ограничения на продажу топлива

В Кировской области сняли ограничения на отпуск топлива по номерам транспортных средств, сообщил губернатор Александр Соколов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Кировской области сняли ограничения на продажу топлива по номерам

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В Кировской области сняли ограничения на продажу топлива по номерам

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По словам главы региона, ситуация стабилизировалась: в выходные на заправках Кирова очередей не было, при ежедневном увеличении поставок на нефтебазах сохраняется необходимый запас топлива. Он поблагодарил жителей за выдержку в период ажиотажа, отметив, что за это время не было зафиксировано ни одного конфликта.

С 11 июля в Кировской области ввели отпуск бензина по четным и нечетным числам в зависимости от первой цифры госномера автомобиля: по четным числам топливо продавали машинам с номерами, начинающимися на 0, 2, 4, 6, 8, по нечетным — на 1, 3, 5, 7, 9.

Влас Северин