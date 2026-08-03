Синоптик рассказал, какой будет погода в Петербурге на первой рабочей неделе августа

Первая рабочая неделя августа не принесет в Санкт-Петербург жары. При этом средняя температура воздуха останется близкой к климатической норме с небольшой отрицательной аномалией, рассказал ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус, пишет «Фонтанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Петербурге на неделе ожидается до +26 градусов, аномальной жары не будет

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ В Петербурге на неделе ожидается до +26 градусов, аномальной жары не будет

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В понедельник, 3 августа, в городе ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди. Днем воздух прогреется до +20…+22 градусов, западный ветер составит 5–10 м/с. Атмосферное давление сохранится на уровне 763 мм рт. ст., что выше нормы.

Во вторник осадков не прогнозируется. Ночью температура опустится до +13…+15 градусов, днем повысится до +21…+23 градусов. Ветер сменит направление на юго-западное, атмосферное давление останется повышенным.

Самым теплым днем недели, по предварительным данным, станет среда. При переменной облачности и отсутствии осадков температура днем достигнет +24…+26 градусов. Атмосферное давление начнет снижаться.

В четверг в Петербурге вновь ожидаются небольшие дожди. Ночью прогнозируется +15…+17 градусов, днем — +22…+24 градуса. В пятницу сохранится облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. Температура воздуха составит +22…+24 градуса.

По предварительному прогнозу, в субботу город окажется в тыловой части циклона. После полудня температура не превысит +19…+21 градуса, ожидаются кратковременные дожди.

Матвей Николаев