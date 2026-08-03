На АЗС Ставрополья зафиксированы резкие ценовые расхождения между сетями и частниками

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров на еженедельном совещании с руководством региональных ведомств и муниципальных образований поручил усилить мониторинг топливного рынка, привлечь Федеральную антимонопольную службу к проверке ценообразования на частных заправках и выяснить причины удорожания проезда в городском транспорте Ставрополя, сообщает пресс-служба ставропольского губернатора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Сорокин Фото: Николай Сорокин

Топливный рынок Ставрополья вернулся к сезонной норме потребления — около 2,5 тыс. тонн в сутки. Об этом стало известно по итогам планового совещания, которое провёл губернатор Владимир Владимиров с руководителями профильных ведомств и главами муниципалитетов края.

По информации, прозвучавшей на заседании, напряжённость с обеспеченностью горючим постепенно спадает. В регионе сформированы резервы по наиболее востребованным маркам: АИ-95, АИ-92 и дизельному топливу. Вопросы логистики и своевременного подвоза ГСМ остаются под постоянным наблюдением профильных служб, а маршруты доставки оперативно корректируются исходя из текущей потребности.

Вместе с тем губернатор обратил внимание на неоднородность ценовой картины в отрасли. Если на заправках крупных сетей стоимость горючего держится на стабильном уровне, то на независимых АЗС разброс цен оказывается весьма значительным. Владимиров поручил краевому Министерству энергетики направить соответствующее обращение в Федеральную антимонопольную службу с тем, чтобы регулятор дал оценку складывающейся ситуации.

«Мы постоянно должны держать на контроле ситуацию с топливом и всё, что с этим связано. Все ответственные службы должны работать на опережение, чтобы любые возникающие проблемы решались максимально быстро», — подчеркнул глава региона.

Параллельно Владимиров поручил разобраться с обстоятельствами повышения стоимости проезда в пассажирском транспорте краевого центра и дать оценку тому, насколько это решение перевозчиков экономически обосновано.

Отдельным пунктом повестки стала подготовка к осенней посевной кампании. Краевому Министерству сельского хозяйства предписано в течение недели представить предложения по созданию необходимого запаса горюче-смазочных материалов. По словам губернатора, к началу полевых работ в распоряжении аграриев должно находиться не менее 86% от требуемого объема ГСМ — только в этом случае кампания пройдет без вынужденных простоев.

Станислав Маслаков