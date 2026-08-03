«Роза Хутор» открыл раннее бронирование зимнего сезона 2026/2027

Курорт предлагает отдых по стоимости прошлого года. С 1 августа начался пресейл на ски-пассы, прокат оборудования, обучение в горнолыжной школе и посещение детского клуба.

Фото: пресс-служба Роза Хутор

Максимально выгодные условия действуют до 31 августа: скидки на сезонные ски-пассы составят от 25 до 50%. Акционная цена сезонного ски-пасса для взрослого — 59 475 рублей, для ребенка от 7 до 14 лет — 19 850 рублей. Обладатели сезонного ски-пасса «Роза Хутор» получат пять дней бесплатного катания на каждом из комплексов Евразийского Альянса Горных Курортов: «Амирсой» (Узбекистан), «Ой-Карагай» и «Шымбулак» (Казахстан), «Шахдаг» (Азербайджан).

«Для акции раннего бронирования мы подготовили несколько важных обновлений. Впервые доступны взрослый и детский сезонные ски-пассы с услугой "фаст-трек", которая дает приоритетный проход на подъемники в течение всего зимнего сезона 2026–2027. До 50% их стоимости можно оплатить баллами программы "Роза Бонус". Новинка сезона — многодневные ски-пассы с открытыми датами. Это позволяет не зависеть от возможных изменений в транспортной логистике»,— рассказала директор департамента продаж курорта «Роза Хутор» Юлия Кесова.

Многодневные ски-пассы с открытой датой доступны на период от 2 до 7 дней со скидкой до 35%. Цена зависит от периода катания: есть варианты на любые даты сезона, начиная с 29 декабря, более бюджетные — в периоды с 10 по 31 января и с 9 марта до конца сезона. Самые выгодные условия ждут любителей весеннего катания с 1 апреля, когда снега в горах еще много, а гостей становится меньше.

Детский ски-пасс «Горный кристалл» по акции обойдется в 15 000 рублей. По нему можно кататься 5 дней на «Роза Хутор» и 10 дней на любом из 7 горных курортов России — от Мурманской области до Красноярска.

При раннем бронировании отелей скидка на проживание достигает 40%. Дополнительную выгоду дает программа лояльности «Роза Бонус»: за покупку ски-пассов или оплату проживания на карту гостя возвращается до 20% баллами. Один бонусный балл равен одному рублю. Их можно потратить на услуги курорта: оплатить до 40% стоимости проката, занятий в школе или детском клубе. При покупке полного набора списание бонусов по каждой услуге увеличивается на 10%. Баллы также принимают в ресторанах, кафе, ледовом катке, Музее археологии, парке альпак «Пача Мама», клинике Rosa Springs, СПА-центрах, на родельбане и в сувенирных магазинах.

Приобрести все услуги по акции раннего бронирования можно на официальном сайте курорта.

«Акция раннего бронирования продлится до конца ноября, но с каждым месяцем размер скидок будет уменьшаться. Поэтому тем, кто хочет получить лучшие условия для своего отдыха, стоит поторопиться»,— советует директор департамента продаж «Роза Хутор» Юлия Кесова.

Зимний сезон 2026/2027 откроется на «Роза Хутор» в конце декабря. Гостей ждет самая большая зона катания в стране протяженностью 105 км, 32 подъемника, ски-сервис, прокат, снежные парки и вечернее катание.

ООО "Компания по девелопменту горнолыжного курорта "Роза Хутор", 123458, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Строгино, ул. Маршала Прошлякова, д. 30, помещ. 1/3/1, ОГРН 1037702012952

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