На Кубани объявлено штормовое предупреждение по дождям и грозам

В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий, ожидающегося 4 и 5 августа. Об этом сообщили в ЕДДС города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным синоптиков, местами в регионе пройдут сильные дожди и ливни, которые будут сопровождаться грозами, градом и усилением ветра с порывами до 20 м/с. Жителей края призвали соблюдать осторожность и при возникновении чрезвычайных ситуаций обращаться по номеру 112.

При этом 3 августа Кубань продолжит находиться под влиянием антициклона. В регионе сохранится сухая, солнечная и жаркая погода, температура воздуха будет на 3–4 градуса выше климатической нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Днем воздух прогреется до +35…+37 градусов. Восточный ветер ожидается со скоростью 6–11 м/с. Атмосферное давление составит около 754 мм ртутного столба, что ниже нормы.

Во вторник, 4 августа, синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы. Ночью температура опустится до +20…+22 градусов, днем ожидается до +28…+30 градусов.