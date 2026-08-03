РЖД выплатили 600 тысяч рублей подросткам, обожженным током на Ставрополье

Судебные инстанции Ставропольского края удовлетворили исковые требования транспортной прокуратуры о возмещении морального вреда двум подросткам, пострадавшим при контакте с проводами контактной сети на железнодорожной станции Аполлонская в Кировском округе. Об этом сообщила надзорная служба по итогам разбирательства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Инцидент произошел на территории станции: молодые люди прикоснулись к элементам контактной сети, вследствие чего получили обширные электротермические ожоги тела. Причиненный здоровью вред был квалифицирован медиками как тяжкий.

Транспортный прокурор направил в суд два самостоятельных иска — к ОАО «Российские железные дороги» и к страховой компании — с требованием взыскать денежные средства в пользу пострадавших. Правовым основанием послужили нормы Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которым владелец источника повышенной опасности несет ответственность за причиненный ущерб вне зависимости от наличия или отсутствия собственной вины.

Суд принял сторону надзорного ведомства, и в результате исполнения судебных решений оба несовершеннолетних получили суммарную компенсацию в размере 600 тыс. руб.

Станислав Маслаков