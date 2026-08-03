Долг стройфирмы из Черкесска уйдет с торгов за 53 млн рублей

Повторные торги по продаже прав требования (дебиторской задолженности) черкесской строительной компании ООО СК «Стройсервис» признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок — имущество выставлено на публичное предложение с начальной ценой 53 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Конкурсный управляющий ООО СК «Стройсервис» Василий Зайцев сообщил о результатах повторных открытых торгов в форме аукциона, состоявшихся 20 июля 2026 года на электронной торговой площадке ВЭТП. Торги по лоту 1 — правам требования (дебиторской задолженности) — признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие. Соответствующий протокол датирован 20 июля 2026 года.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО СК «Стройсервис» зарегистрировано в 2010 году в Черкесске (КЧР). Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Учредителем компании является Мусса Джемалиев. Убыток предприятия за 2025 год составляет 234 тыс. руб.

В связи с этим организатор торгов объявил о проведении открытых торгов в форме публичного предложения на той же электронной площадке (банкрот.вэтп.рф). Приём заявок открыт с 3 августа 2026 года в 10:00 и завершится 2 октября 2026 года в 10:00.

На продажу выставлен лот 1 — права требования к ООО «Стававтокомплект» (Ставрополь) на сумму 58,9 млн руб. Начальная цена продажи составляет 53 млн руб. Всего предусмотрено 11 периодов публичного предложения. Шаг снижения цены с 1-го по 10-й период — 10% от начальной стоимости, на 11-м периоде — 9%, что соответствует цене отсечения в 530 219,49 рубля без НДС. Каждый период снижения составляет 4 рабочих дня.

ООО «Стававтокомплект» признано банкротом решением Арбитражного суда Ставропольского края от 6 октября 2022 года. С заявлением в суд о признании компании банкротом обратилось публичное акционерное общество «Московский индустриальный банк». Сумма требований банка составила 931,1 млн руб.

Как следует из материалов дела, в 2018 году банк и ООО «АК Дервейс» заключили кредитный договор, по условиям которого заёмщику открыли кредитную линию с максимальным лимитом 1,1 млрд руб. под 9% годовых. Согласно договору, полное погашение долга должно было состояться 28 апреля 2023 года.

По расчёту, представленному банком по состоянию на 4 июня 2019 года, задолженность ООО «АК Дервейс» составила 931,1 млн руб.

Обеспечением исполнения обязательств заёмщика служит поручительство ООО «СК Стройсервис». Договор поручительства был заключён между банком и указанной организацией 30 мая 2018 года: поручитель принял на себя обязательство отвечать перед банком за надлежащее исполнение ООО «АК Дервейс» условий кредитного договора.

Тат Гаспарян