HH.ru: на Среднем Урале зафиксирован дефицит кадров по 24 специальностям

В середине лета 2026 года в Свердловской области зафиксирован дефицит кадров по 24 специальностям, преимущественно среди рабочих и медицинских работников, сообщили в сервисе по поиску работы и персонала HH.ru. По ним активность соискателей недостаточна: соотношение предложений к запросам составляет менее четырех резюме на одну вакансию. Всего работодатели в июне-июле разместили или обновили вакансии для 174 профессий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Наибольшая нехватка наблюдается в медицине и фармацевтике: в частности, на одного врача приходится лишь 0,9 активных резюме. Среди рабочих специальностей острее всего ощущается дефицит дворников (1,1 резюме), а также маляров, штукатуров, сварщиков, слесарей, токарей, электромонтажников, автослесарей, операторов производственных линий и других. Проблемы с подбором персонала также возникли в сфере общественного питания (повара, пекари), услуг (парикмахеры) и розничной торговли. На вакансии продавцов-консультантов, кассиров и администраторов приходится по 1,9 резюме.

Медианная предлагаемая заработная плата для рабочего персонала в Свердловской области сейчас составляет 100,4 тыс. руб., для строителей — 114,9 тыс. руб., однако для специалистов сферы продаж, обслуживания клиентов — 77,7 тыс. руб. «Дефицит квалифицированных рабочих кадров обусловлен структурой спроса в регионе: на рабочий персонал приходится 27% всех вакансий в Свердловской области, 20% — на сферу продажи, обслуживание клиентов, 19% — на сферу строительства. Это наиболее емкие с точки зрения потребности в кадрах направления. При этом дефицит рабочих кадров напрямую влияет на уровень зарплатных предложений, который мы видим в вакансиях. Как правило, он заметно превышает средние значения по региону»,— отметила директор «HH.ru Урал» Оксана Сидлецкая.

Ирина Пичурина