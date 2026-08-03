Импорт арбузов в Сибирь в первом полугодии 2026 года вырос в 2,7 раза

В первом полугодии 2026 года в Сибирский федеральный округ ввезено более 12 тыс. т импортных арбузов. Это в 2,7 раза больше, чем за тот же период годом ранее, сообщили в Сибирском таможенном управлении.

Более половины всего объема арбузов (6,4 тыс. т) поставили из-за рубежа новосибирские предприниматели, 18% — компании Омской области, 14% — Красноярского края. Более 90% арбузов доставили из Узбекистана. Поставки из этой страны по сравнению с январем—июнем 2025 года выросли в 7,6 раза. Также в Сибири широко представлены арбузы из Китая и Ирана.

Как писал «Ъ-Сибирь», Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка прогнозирует в 2026 году рост урожая бахчевых культур в Сибири — арбузов и дынь — на 2,9%, до 8,8 тыс. т. Основной объем — более 75% — придется на Алтайский край.

Михаил Кичанов