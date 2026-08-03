В городах Челябинской области за выходные выпала почти месячная норма осадков

За выходные и ночь понедельника в восьми городах Челябинской области выпала практически месячная норма осадков. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства экологии.

В Верхнем Уфалее и Карабаше выпало 64 и 54 мм осадков соответственно при месячной норме в августе для этих городов 65,5 мм и 59, 6 мм. Почти половина и больше нормативного показателя — в Миассе, Мирном, Нязепетровске, Златоусте и Верхнеуральске. В Челябинске выпало 40, 7 мм осадков при месячной норме 61,1 мм (67 %).

Дожди привели к подъему уровней местных водоемов. Так, за последние сутки на большинстве рек бассейна Камы регистрировался подъем до 59 см. Гидротехнические станции работают в штатном режиме, ситуация находится под контролем, подчеркивают в ведомстве.

Виталина Ярховска