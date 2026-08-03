В Астрахани каракурты покусали 20 человек с начала года

В Астрахани с начала года от укусов каракуртов пострадали 20 человек, треть случаев зафиксирована за последний месяц, сообщает «РГ» со ссылкой на ГКБ № 3 им. Кирова. Все пациенты проходят лечение в единственном в регионе отделении острых отравлений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Треть пострадавших от каракуртов в Астрахани госпитализирована за месяц

Фото: astrobl.ru Треть пострадавших от каракуртов в Астрахани госпитализирована за месяц

Фото: astrobl.ru

Пострадавшие жаловались на сильную боль по всему телу, потливость и повышенное давление. Врачи советуют при укусе приложить холод, принять антигистаминные и обезболивающие препараты и немедленно обратиться за медпомощью. Яд каракурта смертельно опасен и обладает нейротоксическим действием.

Для профилактики рекомендуется носить закрытую обувь и плотную одежду, не садиться на землю без подстилки и избегать мест с мусором, старыми досками и сухой травой, где пауки обычно прячутся. Перед использованием спальные мешки и вещи следует встряхивать или хранить в герметичных пакетах.

Марина Окорокова