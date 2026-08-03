В выходные в Свердловской области выпала почти вся августовская норма осадков

В Свердловской области в начале недели ожидается температура воздуха, близкая к климатической норме — будет не слишком тепло, но в середине недели прекратятся дожди. В выходные выпала почти вся августовская норма осадков, передает Telegram-канал «Погода в Екатеринбурге».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Понедельник пройдет под влиянием отходящего на юг циклона с вероятностью дождей, а также гроз в южных районах области. К вечеру начнутся прояснения. Во вторник регион останется на периферии антициклона при переменной облачности, днем сохранится тепло. Ночь со среды ознаменуется поступлением холодного воздуха с северо-запада, что в ночное время снизит температуру почти до +10°. Днем со среды по пятницу температура будет умеренной, без сильной жары. В выходные температура повысится из-за попадания области в теплый сектор циклона, движущегося с Баренцева моря на север Западной Сибири. Одновременно вернутся осадки, связанные с прохождением атмосферных фронтов.

В Екатеринбурге днем 3 августа будет +22°..+24°, облачно с прояснениями, ожидаются кратковременные дожди с вероятностью грозы в 10%, ветер северный, северо-западный, 3-8 м/с, порывы до 10 м/с. Во вторник, 4 августа, ночью +16°, днем +26° и дождь. Со среды по пятницу осадков не прогнозируется: в среду ночью +13°, днем +24°, в четверг — ночью +13°, днем +22°, в пятницу — ночью +11°, днем +23°. В конце недели вернутся дожди. В субботу оожидается ночью +16°, днем +26°, в воскресенье ночью +17°, днем +25°.

Ирина Пичурина