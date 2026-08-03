15% сделок с недвижимостью в Удмуртии приходится на частные дома

15% составляет доля частных домов в общем числе сделок с недвижимостью в Удмуртии в 2026 году. Количество сделок в сегменте индивидуального жилищного строительства (ИЖС) — 1,5 тыс. против 9,1 тыс., которые приходятся на квартиры. Такие данные за январь—май приводят аналитики «Циан». Динамика год к году не изменилась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

«Доля сделок с частными домами зависит от уровня урбанизации региона и особенностей расселения (в локациях с высокой численностью сельского населения она выше), традиций (например, на Кавказе, в Татарстане и Башкортостане популярно проживание в собственном доме) и климатических условий территории (на юге сегмент ИЖС развит лучше, чем на севере)»,— отметила ведущий аналитик платформы Елена Бобровская.

В среднем по России эта доля достигает 16%, 84% — сделки с квартирами. Наибольших значений этот показатель наблюдается в Чечне: 50% сделок с недвижимостью принадлежит сфере ИЖС. Следом за ней расположились Дагестан со значением в 49%, Калмыкия — 39% и Алтай — 38%.

Меньше всего сделок с частными домами проводят в Москве и Санкт-Петербурге — по 1%. Объясняется это тем, что там почти нет частного строительства. Также низкая доля наблюдается в регионах Крайнего Севера из-за сурового климата и высокой стоимости строительства и содержания домов.

Напомним, в сегменте ИЖС в первом полугодии ввели на 2% меньше жилья, чем за аналогичный период предыдущего года.