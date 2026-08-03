Бастрыкин поручил провести проверку из-за жалоб на дорогу в Чувашии

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю провести процессуальную проверку по информации о ненадлежащей дорожной инфраструктуре в Цивильском округе Чувашии. Об этом сообщили в информационном центре ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Согласно публикациям в соцсетях, длительное время автомобильная дорога, ведущая в деревню Большое Тугаево, находится в непригодном состоянии: грунтовое полотно регулярно размывается, на поверхности образовались многочисленные ямы и колеи. В связи с этим проезд транспортных средств, в том числе экстренных служб, затруднен. Профильными структурами мер к разрешению ситуации не принимается.

Глава СК России поручил представить доклад о ходе и результатах проверки, а также о работе по реализации прав граждан на качественную дорожную инфраструктуру. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Влас Северин