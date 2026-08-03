В Пензе преподавателя вуза подозревают в мнимом увеличении стипендий студентам

В Пензе преподаватель одного из региональных вузов стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Мужчину 1993 года рождения подозревают в обмане студентов, сообщили в УМВД по Пензенской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Пензе преподавателя вуза подозревают в мошенничестве на 400 тыс. руб.

Фото: СУ СКР по Пензенской области В Пензе преподавателя вуза подозревают в мошенничестве на 400 тыс. руб.

Фото: СУ СКР по Пензенской области

По версии следствия, преподаватель злоупотреблял своим служебным положением. Пензенец два года предположительно выманивал у учащихся деньги, обещая им помощь в оформлении надбавок к стипендии. Реальных полномочий в увеличении выплат фигурант не имел.

С 2023 по 2025 год правоохранители выявили четыре эпизода мошенничества. Общая сумма ущерба составила более 400 тыс. руб. Уголовное дело передано в прокуратуру для утверждения обвинения.

Марина Окорокова